Tourismuspreis 2023 an MA 48

Die Wirtschaftskammer Wien verlieh auch dieses Jahr wieder den Wiener Tourismuspreis. Dabei handelt es sich um einen Ehrenpreis für besondere Verdienste um die Wiener Tourismuswirtschaft. Dieser wird jährlich am Wiener Tourismus-Abend, der als einer der wichtigsten Treffpunkte der Tourismusbranche gilt, überreicht.

Zu den bisherigen Preisträgern zählen etwa Schloss Schönbrunn, der Wiener Prater, die Original Sacher-Torte und im letztem Jahr – nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause – der Radiologen-Kongress.

Dieses Jahr fand die Vergabe im „48er-Tandler“ in Margareten statt. Und dort durfte sich eine ganz besondere Branche freuen. Nämlich Wiens Reinigungstruppe MA 48.

Die Entscheidung sei heuer leicht gefallen. Perfekt gereinigte öffentliche Räume und eine gute Infrastruktur mit Papierkörben sind gerade in Wien ein wesentlicher Wohlfühlfaktor, welcher nicht nur von den Wienern, aber auch den Touristen sehr geschätzt wird.

„Basis dafür, dass Wien so einladend ist, ist auch die Sauberkeit der Stadt. Wenn man sich internationale Reiseforen durchliest, ist das einer der am häufigsten genannten Punkte in Wien“, lobte Tourismus-Spartenobmann Markus Grießler die Gewinner.

Der für die MA 48 zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky zeigte sich dankbar für die Auszeichnung: „Die Wiener Bevölkerung ist zurecht stolz auf „ihre 48er“: Denn seit mittlerweile 77 Jahren sorgt sie für eine zuverlässige und umweltfreundliche Abfallentsorgung und Sauberkeit in der Stadt – und macht dabei einen echt guten Job!

„Dass Wien zur lebenswertesten Stadt der Welt zählt, liegt zu einem wesentlichen Teil an der Arbeit der 48er-Kolleginnen und Kollegen! Danke für euren unermüdlichen Einsatz!“, ergänzt Grießler. Und auch die Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler bedankt sich für die wichtige und einwandfreie Arbeit der Reinigungstruppe.

PA/Red.