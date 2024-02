Tourismus-Kongress in Zell am See

In Zell am See-Kaprun fand am 30. und 31. Jänner ein richtungsweisender Fachkongress zum Thema „Grünes Wachstum im Tourismus“ statt, der Experten und Enthusiasten in die malerische Winterkulisse lockte. Moderiert von Andreas Jäger, bot der Kongress Einblicke in die Möglichkeiten nachhaltiger Tourismuspraktiken, von der regionalen Lebensmittelbeschaffung bis hin zur Energiewende.

Hervorzuheben sind unter anderem die präsentierten Erfolgsgeschichten und die humorvolle Zukunftsvision von Prof. Dr. Maximilian Lude im Bereich künstliche Intelligenz im Tourismus. Das positive Feedback der lokalen Steuerungsgruppe unterstreicht den Erfolg des Projekts und das anhaltende Engagement für einen nachhaltigen Tourismus in der Region. Zell am See-Kaprun setzt damit ein starkes Zeichen für die Zukunft des verantwortungsvollen Reisens.

PTE/Red.