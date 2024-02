Tirol Werbung: Julia Steiner an Bord

Die 38-Jährige verantwortet damit das Kompetenzzentrum für Nachhaltigkeit, die Cine Tirol sowie das Convention Bureau Tirol. Sie tritt die Nachfolge von Ingrid Schneider an, die das Unternehmen nach mehr als 16 Jahren verlassen hat.

„Sie bringt langjährige Erfahrung in Führungspositionen mit und hat mit ihrer strategischen und strukturierten Herangehensweise sowie Umsetzungsstärke überzeugt“, argumentiert Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler die Personalie.

Nach ihrem Studium an der FH Kufstein arbeitete Steiner im Veranstaltungsbereich, ehe sie zu den Casinos Austria wechselte, wo sie 15 Jahre lang in unterschiedlichen Bereichen und Managementfunktionen tätig war. Zuletzt verantwortete sie in Wien die nationale Markenführung und Kommunikation.