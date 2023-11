Steirischer Tourismus: Neuer Nächtigungsrekord

Das steirische Tourismusjahr 2023 hat einen Rekord bei den Nächtigungen gebracht: Von November 2022 bis Oktober 2023 wurden 13,6 Millionen Nächtigungen gezählt. Während im Sommer nur ein leichtes Plus von 0,3 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet wurde, legten diese in der Wintersaison um 22,5 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor zu.

Der bisherige Nächtigungsrekord der Steiermark wurde 2019 erzielt. Damals lag man bei 13,2 Millionen Nächtigungen im gesamten Tourismusjahr. 2022 wurden nach dem Einbruch durch die Pandemie wieder mehr als 12,5 Millionen Übernachtungen erzielt. „Eine Million Nächtigungen mehr gegenüber dem Vorjahr sind natürlich großartig“, freute sich Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH. Die ersten steirischen Skigebiete seien schon wieder geöffnet und man starte „voller Elan“ in den Winter.

Nach der aktuellen Hochrechnung der Landesstatistik habe es 2022/23 in allen Bereichen – Ankünfte, Nächtigungen, Märkte und Unterkunftskategorien – Zuwächse gegeben. Insgesamt wurden 4.359.400 Gästeankünfte (plus 11,8 Prozent) gezählt. In der Wintersaison legten sie im Vergleich zur vorausgehenden Saison um mehr als 32 Prozent zu. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Winter lag bei 3,3 Nächten, im Sommer bei 3 Nächten.

„Den neuen Rekord von 13,6 Millionen Nächtigungen im heurigen Jahr verdanken wir dem qualitätsvollen Angebot und dem herausragenden Engagement unserer Touristikerinnen und Touristiker. Sie sorgen mit ihren Investitionen und der berühmten steirischen Gastfreundschaft dafür, dass die Steiermark als Urlaubsland bei Gästen aus dem In- und Ausland so beliebt ist wie nie zuvor“, betonte Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Aus Sicht von Michael Feiertag habe sich die Steiermark zu einer „Ganzjahresdestination“ etabliert.

apa