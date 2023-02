Steiermark verbilligt Jahres-Klimaticket

Das Klimaticket für Öffis in der Steiermark wird ab 1. März billiger, wie Verkehrslandesrat und LHStv. Anton Lang (SPÖ) und LH Christopher Drexler (ÖVP) am Freitag mitteilten: Pro Jahr soll es künftig statt bisher 588 nun 468 Euro kosten. Dies sind Monatskosten von 39 Euro, zum Vergleich: Eine Zehn-Zonen-Karte im Vollpreis – entspricht zehn Fahrten im Grazer Stadtgebiet – kommt auf 21,80 Euro.

Lang und Drexler sprachen von einer Erfolgsgeschichte, die nun ihre Fortsetzung finde. Im Juli 2021 wurde der Grundstein für das Klimaticket Steiermark gelegt, nun gibt es in einem nächsten Schritt weitere Verbesserungen. Ab 1. März 2023 können alle öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Steiermark um nur 39 Euro pro Monat genutzt werden. Zusätzlich fließen weitere Millionen Euro in die Verbesserung des Angebotes von ÖBB, GKB und Steiermarkbahn. Die Steiermark nutzt dafür vom Bund freigegebenes Geld für die deutliche Vergünstigung und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes.

Laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben über 208.000 Menschen ein Klimaticket Österreich gekauft. Um noch mehr Menschen zum Umstieg auf Öffis zu bewegen, stellt der Bund für den Öffentlichen Verkehr in den Ländern zusätzlich zu den 100 Millionen Euro weitere 80 Millionen Euro für günstigere Tickets und mehr Angebot zur Verfügung.

Für alle aktuellen Inhaber und Inhaberinnen eines gültigen Klimatickets Steiermark wird es, wie schon bei der Umstellung von der Jahreskarte auf das Klimaticket Steiermark eine anteilsmäßige Rückvergütung geben. Dies gilt auch für rund 30.000 Grazerinnen und Grazer, deren Jahreskarte ohne Aufpreis automatisch umgestellt wird. Genaue Informationen sind beim Verkehrsverbund unter www.verbundlinie.at zu finden.

APA/Red.