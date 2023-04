Steiermark-Frühling resümiert positiv

Nach Corona sollte es ein Comeback mit Ausrufezeichen werden.

Und tatsächlich lockte der 24. Steiermark-Frühling in Wien wieder verlässlich die Gäste an. Was nicht zuletzt am Wetterglück vor allem der efrsten beiden Tage gelegen haben kann. Aber auch ein neues Platzkonzept mit mehr Raum für die Besucher zum Flanieren wurde gut angenommen.

Insgesamt zählte man an den vier Tagen rund 150.000 Gäste. Die blieben im Durchschnitt 2 Stunden und 58 Minuten vor Ort. Die meisten Besucher wurden jeweils zwischen 16 Uhr und 17 Uhr gezählt.

Laut Besucherstromanalyse kamen 90 Prozent der Gäste aus der Region Wien/Niederösterreich. Sie zeigte aber auch, dass aus jedem Bundesland Interessierte anreisten, um sich über die Steiermark zu informieren.

Fix ist übrigens auch schon der 25. Steiermark-Frühling in Wien. Der wird von 4. bis zum 7. April 2024, also nach Ostern, über die Bühne gehen.