Starker Anstieg von Touristen in Türkei

Der Tourismus in der Türkei läuft nach zwei Jahren Corona-Pandemie positiv an. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres sind nach offiziellen Angaben deutlich mehr ausländische Touristen in die Türkei gereist als im Vorjahreszeitraum. So sollen rund 29,3 Millionen Urlauber von Jänner bis August ins Land gekommen sein, wie die staatliche Agentur Anadolu unter Verweis auf das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus berichtete. Das sei ein Anstieg von rund 108 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2021.

Grund für den massiven Anstieg der Touristenzahlen dürften die Aufhebungen der Corona-Reisebeschränkungen sein. Am meisten in die Türkei gereist, seien die Deutschen, so heißt es. Demnach haben rund 3,9 Millionen Deutsche ihren Urlaub im Land verbracht – die Spitzengruppe. Diese Besuchergruppe verdoppelte sich etwa (plus rund 106 Prozent) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Es folgten Russland mit rund 3,3 Millionen und Großbritannien mit rund 2,4 Millionen Touristen.

Allein im August stieg die Zahl ausländischer Besucher gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 52,32 Prozent und erreichte die Zahl von 6,3 Millionen Türkei-Urlaubern.

