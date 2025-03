Spirituosen-Großhändler Liquid Spirits expandiert

Das steirische Unternehmen Liquid Spirits, spezialisiert auf den Vertrieb und die Vermarktung internationaler Premium-Spirituosen, setzt auf Wachstum. Der Standort in Werndorf bei Graz wurde um knapp 500 Quadratmeter erweitert, um mehr Raum für Schulungen, Verkostungen und kreative Zusammenarbeit zu schaffen. Damit untermauert das Unternehmen seine Position als einer der führenden Anbieter im österreichischen Spirituosenmarkt.

Neuer Raum für Tastings und Masterclasses

Das Herzstück der Erweiterung ist eine multifunktionale „Townhall“ mit integrierter Bar, die künftig für Tastings, Masterclasses und Kundenevents genutzt werden soll. „Gerade die Townhall eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, unsere Marken greifbar zu machen und unser Haus zu einem echten Kompetenzzentrum für hochwertige Spirituosen weiterzuentwickeln“, erklärt Oliver Dombrowski, Geschäftsführer von Liquid Spirits.

Die neuen Räumlichkeiten sind auch als Trainingszentrum für Gastronomie- und Barprofis konzipiert. Künftig werden dort regelmäßig Fachveranstaltungen stattfinden, um Experten und Partnern tiefere Einblicke in die Welt der Premium-Spirituosen zu ermöglichen. Auch Workshops für Endkonsumenten, etwa zu den Grundlagen der Barkultur, sind geplant.

Design trifft Funktionalität

Für das Konzept und Design des erweiterten Standorts hat Liquid Spirits mit der renommierten L.S.D. Gastronomiekonzepte GmbH aus Oberösterreich zusammengearbeitet. Das Unternehmen ist auf moderne Gastrokonzepte spezialisiert und hat bereits Fine-Dining-Lokale und Restaurantketten wie El Gaucho mitgestaltet. Das Ziel: Eine Umgebung zu schaffen, die Genuss und Austausch fördert.

Ausgezeichnetes Arbeitsumfeld

Mit der Standorterweiterung investiert Liquid Spirits nicht nur in die Weiterentwicklung seiner Marken, sondern auch in die eigene Unternehmenskultur. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen als Great Place to Work ausgezeichnet. Dombrowski betont: „Ein inspirierendes Arbeitsumfeld ist für uns ein wesentlicher Erfolgsfaktor.“

Steirisches Unternehmen

Liquid Spirits wurde 2020 gegründet und hat sich schnell als führender Distributionspartner für Premium-Spirituosen in Österreich etabliert. Zum Portfolio gehören unter anderem bekannte Marken wie Jägermeister, Diplomático, Jack Daniel’s, Gin Mare und Woodford Reserve. Die Erweiterung des Standorts in Werndorf ermöglicht es dem Unternehmen, die Markenwelt noch intensiver zu erlebbar zu machen – für Fachpartner ebenso wie für Konsumenten.

