Sorbetgenuss mit Eis-Greissler und Schlumberger

Wenn Traditionshandwerk auf kulinarische Kreativität trifft, entstehen kreationen der besonderen Art. Pünktlich zum Frühlingsbeginn bringt die österreichische Sektkellerei Schlumberger gemeinsam mit der Eismanufaktur Eis-Greissler eine neue, limitierte Eissorte auf den Markt: „Schlumberger Rosé-Himbeere“ – ein Sorbet, das die Frische des Frühlings in sich trägt.

Rosé im Eisbecher

Die Kooperation ist Teil der laufenden Sparkling Spring Kampagne von Schlumberger. Das cremige Sorbet vereint zarte Himbeernoten, florale Aromen und die spritzige Leichtigkeit des Schlumberger Rosé Brut. Erhältlich ist die neue Sorte exklusiv in allen Eis-Greissler-Filialen in Österreich – jedoch nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht.

Aurore Jeudy, Kellermeisterin bei Schlumberger, zeigt sich begeistert: „Diese Kooperation verbindet österreichisches Handwerk und Innovationsfreude. Für mich war es ein besonderes Erlebnis, bei der Kreation einer Eissorte mitzuwirken – ein frühlingshaftes Highlight! Und ein Tipp: Das Rosé-Sorbet schmeckt auch hervorragend als Sorbet-Sekt-Cocktail.“

Auch Thomas Stocker, Produktionsleiter bei Eis-Greissler, freut sich über das neue Produkt: „Wir suchen immer nach neuen Geschmackserlebnissen. Das Schlumberger Rosé-Himbeere-Eis ist edel und erfrischend – perfekt für den Frühling.“

Exklusiv in 10 Eis-Greissler-Shops

Das alkoholfreie Sorbet wird nur an Personen ab 16 Jahren verkauft und ist ab sofort in allen zehn Eis-Greissler-Filialen erhältlich – darunter vier Standorte in Wien sowie Shops in Graz, Linz, Salzburg, Klagenfurt, Wr. Neustadt und Krumbach.

Mit dieser Kooperation ergänzt Schlumberger seine Frühlingsaktivitäten um ein weiteres Highlight. Informationen zur gesamten Sparkling Spring Kampagne, inkl. Gewinnspiel und Gastronomie-Aktionen, gibt es online unter:

www.schlumberger.at/sparklingspring

(PA)