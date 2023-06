Sonne und volle Strände: Badesaison in Italien begonnen

Bei strahlendem Wetter hat in Italien die Badesaison begonnen. An der nördlichen Adria, in Ligurien und in Süditalien strömten am Wochenende Massen sonnenhungriger Italiener und ausländische Urlauber zum Strand. Die von schweren Unwettern betroffene Adria-Region Emilia Romagna richtete einen Aufruf an Touristen, ihre Strände aufzusuchen.

„Die Region Emilia-Romagna ist bereit, die Touristen mit ihrer gewohnten Herzlichkeit und Professionalität zu empfangen. Die Überschwemmungen, die unsere Region heimgesucht haben, haben den Beginn der Strandsaison nicht beeinträchtigt, auch dank der großartigen Arbeit der Bürgermeister, der Strandanlagen-Betreiber und Gemeinden“, erklärten der Präsident der Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, und der Regionalrat für Tourismus, Andrea Corsini, nach der Einweihung der renovierten Küstenpromenade in Misano Adriatico in der Provinz Rimini, die umfassend saniert wurde.

Die neue Strandpromenade wurde im Rahmen des Plans zur Sanierung der Küste der Emilia Romagna mit einer regionalen Gesamtinvestition von 32 Millionen Euro finanziert. Die Region Emilia Romagna plant eine Werbekampagne in Österreich und Deutschland, um Touristen dazu zu ermuntern die Strände der Adria zu besuchen. Bei den Unwettern vor zwei Wochen waren 15 Personen ums Leben gekommen. Die Schäden wurden auf 12 Mrd. Euro beziffert.

In Italien boomt der Strandtourismus, der ein Niveau wie im Jahr vor der Pandemie 2019 erreichen sollte. 418,5 Millionen Übernachtungen und einen Umsatz von 31,8 Mrd. Euro werden für die Sommermonate in den Badeortschaften des Landes erwartet, geht aus Angaben von Experten hervor.

APA/Red.