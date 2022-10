So bleiben Sie jung, gesund und fit

Immer mehr Stress begleitet unseren Alltag. Da bleibt kaum noch Zeit, sich richtig zu ernähren. Umso enttäuschender ist der Blick, wenn man sich dann auf die Waage stellt. Der nächste logische Schritt: Sport. Kein Wunder also, dass Fitnessstudios in der heutigen Welt so hoch im Kurs liegen. Vor allem jetzt, wo vielen Menschen über zwei Jahre lang aufgrund der Pandemie und des damit einhergehenden Zuhause-Eingesperrt-Seins der Antrieb zur Bewegung fehlte.

Einer, der den Trend zum gesunden Körper und Geist schon früh erkannt hat, ist Mag. Ernst Minar. Nachdem er 20 Jahre lang in einer Topfunktion der amerikanischen Gesundheitsindustrie Erfahrung sammeln und sich einen ausgezeichneten internationalen Ruf aufbauen konnte, suchte er nach etwas Neuem. Vor mehr als 20 Jahren erwarb Minar John Harris Fitness und baute es zur besten Fitnesskette Österreichs aus mit mittlerweile acht Standorten in Wien, zwei in Linz und einem in Graz. Zahlreiche Testsieger-Auszeichnungen bestätigen immer wieder die herausragende Qualität.

„Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin, dass ich die besten Clubs in New York, London und Paris gesehen habe und beobachten konnte, welche Konzepte erfolgreich sind. Man braucht die besten Geräte, freundliche und bestens ausgebildete Mitarbeiter sowie ein Angebot, das Leute haben wollen“, so der Gründer.

Minars Rat wird oft gesucht, um Fitness- und Gesundheitszentren umzusetzen. So hat er etwa die renommierte Anwaltskanzlei Schönherr Rechtsanwälte in Wien bei der Errichtung eines hauseigenen Fitnesscenters beraten und selbst dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton seine Expertise in Gesundheitsfragen zur Verfügung gestellt.

„Lebensmotor Bewegung“

Sein Know-how stellt Minar auch in seinem Buch unter Beweis. Gemeinsam mit dem Langlebigkeitsforscher Dr. Slaven Stekovic veröffentliche der Fitnesspionier den Ratgeber „Lebensmotor Bewegung“, der das Zusammenspiel von Muskeln und Organen leicht verständlich veranschaulichen soll. Wie der Körper auf Zellebene funktioniert, wie Gehirn und Muskeln miteinander kommunizieren und warum bereits zehn Minuten sportliche Aktivität pro Tag einen positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit haben können, beleuchten die beiden Fachmänner in ihrem Werk. Innerhalb nur kürzester Zeit erreichte der wissenschaftlich fundierte Ratgeber die Spitze der Sachbuch-Bestsellerliste – und hält sich dort schon seit vielen Wochen!

„Lebensmotor Bewegung“ ist in allen gängigen Buchhandlungen und online erhältlich.