Skigebiete erhöhen Preise zur Wintersaison

Die Preise für Tagesskipässe steigen in den untersuchten Skigebieten im Durchschnitt um rund 7 Prozent. Besonders ins Auge sticht das Skigebiet Fendels im Oberinntal, am Eingang des Kaunertals in Tirol. Hier kostet der Tagesskipass jetzt 50 Euro, was einer Preissteigerung von 11,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Wer die Skipässe für den Kaunertaler Gletscher und Fendels online bucht, kann allerdings bis zu 30 Prozent sparen.

Skigebiet Nauders

In Nauders beläuft sich der Preis für die Tageskarte an der Kassa auf 63 Euro, ein Anstieg von 10,5 Prozent. Online bestellt, gibt es das Nauders-Ticket jedoch deutlich günstiger: Ein Tag auf den Pisten kostet dann nur 40 Euro. Ab einem Zwei-Tage-Skipass ist ein Skitag im Kaunertaler Gletscher und im Winterberg Fendels inkludiert.

Skigebiet Obertauern

Im beliebten Skigebiet Obertauern in Salzburg steigen die Preise für den Tagesskipass um 10,2 Prozent auf nunmehr 65 Euro. Über 100 Pistenkilometer und 26 Seilbahnen und Liftanlagen stehen den Skifahrerinnen und Skifahrern zur Verfügung. Die „Gamsleiten 2“ ist dabei eine der steilsten Abfahrten Europas.

Skigebiet Pitztal

Das Pitztal beherbergt den höchsten Gletscher Österreichs. Die Talabfahrt verbindet den Gletscher mit dem Skigebiet Rifflsee, was insgesamt 68 Pistenkilometer bietet. Wintersportfans müssen sich auf eine Preissteigerung einstellen: Der Skipass für den Pitztaler Gletscher und Rifflsee kostet nun 70 Euro, was einer Erhöhung von 7,7 Prozent entspricht. Auch hier gibt es online Rabatte von bis zu 30 Prozen.

Zillertal Arena

Die Zillertal Arena, das größte zusammenhängende Skigebiet im Zillertal und Salzburger Pinzgau, umfasst 150 Kilometer präparierte Pisten. Auch hier steigen die Preise: Das Tagesticket verteuert sich von 72,50 Euro auf 76 Euro, ein Plus von 4,8 Prozent. Skipässe ab zwei Tagen gelten im gesamten Zillertal sowie in der Skiarena Wildkogel-Bramberg.

Skigebiet Kitzbühel

In Kitzbühel kostet der Tagesskipass in der Premiumsaison nun 76 Euro, was einer Preiserhöhung von 5,6 Prozent entspricht. Ein ähnlicher Anstieg wird im Silvretta Skigebiet (Ischgl, Galtür, See, Kappl) verzeichnet: Der Skipass kostet jetzt 76 Euro, ein Anstieg um 5,6 Prozent im Vergleich zu den vorherigen 72 Euro. In der Tiroler Zugspitz Arena kostet das Tagesticket 65 Euro, was einer Erhöhung von 5,7 Prozent entspricht. Das Kombiticket inklusive der Zugspitze verteuerte sich von 62 auf 66 Euro.

Skigebiet Kühtai

In Kühtai wird das Tagesticket in der Saison 2024/2025 55 Euro kosten, eine Steigerung von 5,8 Prozent gegenüber den 52 Euro des Vorjahres. In Nassfeld in Kärnten müssen Wintersportfans mit einer Preissteigerung von 8 Prozent rechnen. Der Tagesskipass kostet dort nun 67 Euro.

Zugspitze

Im Skigebiet Zugspitze, das sich zwischen Bayern und Österreich erstreckt, kostet der Tagesskipass in dieser Saison 66 Euro, was einem Anstieg von 6,5 Prozent im Vergleich zu den 62 Euro des Vorjahres entspricht. Vor zwei Jahren lag der Preis noch bei 57 Euro.