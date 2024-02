Sevilla plant Eintrittsgebühr für Plaza de España

Sevilla, eine Stadt im südlichen Spanien, die für ihre reiche Geschichte und kulturelle Vielfalt bekannt ist, steht vor einer kontroversen Wende: Bürgermeister José Luis Sanz, hat auf der Plattform X angekündigt, dass die Stadt plant, den Zugang zum berühmten Plaza de España zu beschränken und eine Eintrittsgebühr von Touristen zu verlangen. Ziel dieser Maßnahme sei es, die Erhaltung des historischen Platzes zu finanzieren und seine Sicherheit zu gewährleisten. Für Einheimische und in Sevilla Geborene bleibt der Zugang jedoch kostenlos.

Diese Ankündigung hat umgehend für Aufsehen und Kritik gesorgt, sowohl in den sozialen Medien als auch unter lokalen Politikern. Insbesondere Antonio Muñoz, der Sprecher der sozialistischen Stadtratsfraktion, hat diese Pläne als einen Versuch der „Privatisierung des öffentlichen Raumes“ scharf kritisiert und sie gar als „Scherz“ abgetan. Er betonte, dass niemand daran denken würde, ähnliche Maßnahmen bei anderen berühmten Plätzen wie dem Markusplatz in Venedig oder der Plaza Mayor in Madrid zu ergreifen. Stattdessen schlug Muñoz eine Übernachtungssteuer für Touristen vor – eine Praxis, die bereits in anderen Städten angewendet wird.

Die Pläne haben auch die Aufmerksamkeit der zentralen Regierung in Madrid erregt, die Maßnahmen angekündigt hat, um die Absperrung des Platzes zu verhindern. Der Plaza de España ist eine der Hauptattraktionen Sevillas und ein Symbol der kulturellen Verschmelzung, die die Stadt prägt. Der für die Iberoamerikanische Ausstellung 1929 errichtete Platz ist nicht nur wegen seiner beeindruckenden Architektur bekannt, sondern auch als ein Zeichen der Verbindung Spaniens mit seinen ehemaligen lateinamerikanischen Kolonien.

Die Diskussion um die geplante Eintrittsgebühr wirft wichtige Fragen zur Erhaltung kultureller Stätten auf. Während die finanzielle Unterstützung für die Instandhaltung historischer Orte unerlässlich ist, bleibt die Suche nach einem ausgewogenen Ansatz, der sowohl die Bedürfnisse der Einheimischen als auch die der Besucher berücksichtigt, eine Herausforderung.

APA/Red.