Semesterferien: Heimaturlaub im Trend

Die Österreichische Hoteliervereinigung und die Marktforscher von mindtake haben erneut 1.000 Österreicher nach ihren Semesterferien-Plänen gefragt. Es stellte sich heraus, dass jeder vierte – und damit 69 Prozent – einen Urlaub in Inland plant. Am beliebtesten sind Ski – und Thermenregionen. Ganz vorne ist dabei die Steiermark, gefolgt von Tirol und Salzburg. “Die Steiermark hat nicht erst seit Corona einen besonderen Platz in den Herzen der Österreich:innen, das zeigt zeigen auch immer wieder unsere Befragungen.“, betont ÖHV-Präsident Walter Veit.

Trotz des hohen Andrangs haben auch Kurzentschlossene noch immer die Möglichkeit, ein freies Zimmer zu ergattern.

ÖHV-Urlaubsradar

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut mindtake befragen regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 Österreicher zu ihren Urlaubsplänen.

PA/Red.