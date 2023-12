Schloss Cobenzl sucht neuen Pächter

Aufgrund der ungünstigen Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den damit einhergehenden Kostensteigerungen hat der bisherige Pächter, die Weitsicht Cobenzl Immobilienentwicklung GmbH , beschlossen, den Pachtvertrag für das Schloss Cobenz l in Wien zu kündigen.

Diese Entscheidung basiert auf den ungünstigen Entwicklungen der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Kostensteigerungen, welche seit dem Abschluss des Pachtvertrags in 2019, kontinuierlich stattfinden. Trotz Bemühungen seitens der MA 49 und des bisherigen Pächters, alternative Lösungen zu finden, erwiesen sich diese aufgrund wirtschaftlicher und rechtlicher Aspekte als nicht umsetzbar.

Infolgedessen geht das Schloss Cobenzl wieder in den Besitz der MA 49 über. Gemäß den Vertragsbestimmungen wird der Investitionskostenersatz durch unabhängige Gutachter ermittelt. Zeitnah wird für das Café Rondell am Cobenzl ein Übergangsbetrieb für ein Jahr ausgeschrieben, inklusive der Option zur Bewirtschaftung der Eventlocation im Schloss Cobenzl. Gleichzeitig arbeitet die Stadt Wien an einer Neuausschreibung für die langfristige Bewirtschaftung des gesamten Schlosses.