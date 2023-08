Schladming-Dachstein baut digitale Gästeinformation aus

Die mit touchfähigen Displays ausgestatteten Säulen werden als interaktive Informations- und Werbequellen genutzt. So sollen neben den Werbebotschaften auch Wetterinformationen ausgestrahlt werden. Über den Touchscreen können Gäste aber auch eine komprimierte Version der Website des Tourismusverbandes aufrufen.

„Mit der Umsetzung dieses Projektes setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der digitalen Gästebetreuung“, hebt dementsprechend auch Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein, hervor. „Derzeit sind bereits fünf digitale Outdoor-Informations-Stelen in Betrieb, zwei weitere sollen im Laufe dieses Sommers folgen. Darüber hinaus sind drei interaktive Bildschirme in Innenräumen installiert.”

Im letzten Quartal seien fast 45.000 Interaktionen verzeichnet worden, die über die interaktiven Stelen abgewickelt wurden, so der Tourismus-Chef.