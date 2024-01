Schick residieren

Seit dem Jahre 1600 besteht das älteste Hotel Wiens: das Hotel Stefanie. Das Familienunternehmen Schick Hotels führt ihr Stammhotel nun bereits in vierter Generation. Im Laufe der Jahre hat man zudem umfassend expandiert und investiert: So zählt die Familie Schick nun bereits fünf Hotels und zwei Restaurants in Wien zu ihrem Repertoire – und ist damit eine der erfolgreichsten Hotelgruppen Österreichs.

Das älteste Hotel in Wien

Die Wurzeln der jahrhundertelangen Tourismuserfahrung der Familie Schick finden sich bereits im Jahr 1888: Carl Witzmann, der Urgroßvater des heutigen Besitzers, erwarb die damals seit fast 300 Jahre bestehende Herberge „Zur Weißen Rose“, die 1600 zum ersten Mal urkundlich als „Gastgeb“ erwähnt wurde. Zu Ehren der Vermählung von Kronprinz Rudolf und Stephanie von Belgien benannte Witzmann das Hotel noch 1888 in „Hotel Stefanie“ um.

Als der Hotelier 1911 schließlich recht früh verstarb, trat seine Gattin Mathilde die Nachfolge. In seinen Lebzeiten hatte Carl Witzmann das Hotel bereits umfassend renoviert und vergrößert, Mathilde setzte dies nun emsig fort. Sie führte das Hotel durch den Ersten Weltkrieg und legte mit all den von ihr veranlassten baulichen Maßnahmen einen weiteren wichtigen Grundstein, um das Hotel zu dem zu machen, was es heute ist.