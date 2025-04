Schatzsuche im Schnee von Obertauern

Bei strahlendem Sonnenschein und besten Bedingungen fand am vergangenen Samstag in Obertauern eine außergewöhnliche Schatzsuche im Schnee statt. Rund 1.200 TeilnehmerInnen machten sich mit kleinen Gartenschaufeln auf die Suche nach 35 versteckten Schatzkisten. Das rund fußballfeldgroße Gelände bei der Talstation Gamsleiten 1 war im Vorfeld unter strenger Geheimhaltung vorbereitet worden.

24 Kisten gefunden

Innerhalb von zweieinhalb Stunden konnten die Teilnehmer ihre Grabungskünste unter Beweis stellen. Der Anreiz war groß: Zu gewinnen gab es Preise im Gesamtwert von rund 100.000 Euro. Der Hauptpreis war ein neuer BMW der 1er-Reihe. Weitere Gewinne – allesamt mit einem Mindestwert von 500 Euro – umfassten unter anderem Reisegutscheine, eine Alpenballonfahrt, einen Kochkurs sowie hochwertige Skiausrüstungen. Bis zum Ende der vorgegebenen Zeit wurden 24 der vergrabenen Schatzkisten entdeckt. Die übrigen elf wurden anschließend unter allen Teilnehmern verlost. Die Stimmung war während des gesamten Events ausgelassen. Mario Siedler, Direktor des Tourismusverbands Obertauern, freute sich über die gelungene Veranstaltung: „Die Stimmung war auch in diesem Jahr einfach fantastisch und es war eine große Freude zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Spaß alle dabei waren.“ Im Anschluss an die Schatzsuche wurde bei einer Aftershow-Party weitergefeiert. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band K’s Live, die den Tag klangvoll abrundete. Die Schatzsuche unter dem Namen „Das Gamsleiten Kriterium“ fand in diesem Jahr schon zum 17. Mal statt.

Wintersport in Obertauern

In Obertauern, dem als besonders schneesicher bekannten Wintersportort im Salzburger Land, ist noch bis zum 1. Mai 2025 Skibetrieb möglich. Der Ort liegt zwischen 1.740 und 2.526 Metern Seehöhe inmitten der Radstädter Tauern und verfügt über 26 Seilbahn- und Liftanlagen, die einen direkten Einstieg in das Skigebiet ermöglichen – viele Unterkünfte bieten sogar Ski-in/Ski-out-Zugang. Die über 100 Pistenkilometer bieten abwechslungsreiche Abfahrten für jedes Können, von familienfreundlichen Hängen bis hin zu sportlich herausfordernden Strecken wie der Gamsleiten 2. Auch abseits der Wintersaison bietet die Region zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Im Sommer stehen über 280 Kilometer Wanderwege, ausgeschilderte Trailrunning-Strecken und Naturerlebnisse wie elf Bergseen zur Verfügung, um Aktivurlauber, Familien sowie Erholungssuchende anzuziehen.

(PA/red)