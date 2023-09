Ryanair streicht Flüge wegen verzögerter Lieferung von Boeing

Der irische Billigflieger Ryanair kürzt wegen der verzögerten Lieferung von Jets des US-Flugzeugbauers Boeing seinen Winterflugplan. Die Airline rechne aufgrund von Produktions-und Reparaturrückständen in den US-Boeing-Werken Wichita und Seattle nur mit 14 neuen Flugzeugen zwischen Oktober und Dezember, teilte Ryanair am Donnerstag mit. Zuvor hatte die Airline zwischen September und Dezember mit 27 Jets gerechnet. Aus diesem Grund komme es ab Ende Oktober zu Flugausfällen.

Reduzieren werde man die Anzahl der stationierten Flugzeuge in Charleroi, in Dublin sowie an vier italienischen Standorten, darunter Bergamo, Neapel und Pisa, schrieb das Unternehmen in einer Aussendung. Auch in East Midlands, Porto und Köln werden den Angaben zufolge Flugzeuge abgebaut.

Die betroffenen Kundinnen und Kunden wolle das Unternehmen in den kommenden Tagen per E-Mail informieren. Das Ziel von 183,5 Mio. Fluggästen für das Gesamtjahr sei momentan nicht gefährdet, sagte Konzernchef Michael O’Leary. “Sollten sich die Verzögerungen jedoch verschlimmern oder sich in den Zeitraum zwischen Jänner bis März erstrecken, müssen wir diese Zahl möglicherweise überdenken und leicht nach unten korrigieren.”

APA/Red.