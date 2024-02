Ritter Sport: Erfolgreiche Jahresbilanz für Österreich

Österreicherinnen und Österreicher haben eine besondere Vorliebe für RITTER SPORT, wie aus dem Jahresbericht des Schokoladenherstellers hervorgeht, der heute auf einer Pressekonferenz in Wien präsentiert wurde. Im Jahr 2023 wurden hierzulande elf Millionen der praktischen quadratischen Schokoladentafeln verkauft. Der Umsatz des bekannten Familienunternehmens stieg im selben Jahr in Österreich auf 23,1 Millionen Euro an, was einem beeindruckenden Anstieg von 14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum übertrifft sogar das Gesamtwachstum des Marktes für Tafelschokolade und Pralinen. Besonders im veganen Segment konnte RITTER SPORT den Markt dominieren, da es hier klarer Marktführer ist. Das Unternehmen setzt seit 2016 konsequent auf pflanzliche Alternativen, die auch ohne Milch einen intensiven Schokoladengeschmack bieten. Zusätzlich werden seit 2021 die veganen RITTER-Tafeln exklusiv im Werk in Breitenbrunn für den weltweiten Markt produziert.

Das Jahr 2023 war für RITTER SPORT in Österreich äußerst erfolgreich. Nicht nur feierte das Unternehmen sein 40-jähriges Bestehen in Österreich mit einer limitierten Jubiläumssorte, sondern es verzeichnete auch starke Verkaufszahlen. Trotz Herausforderungen auf dem Rohstoffmarkt konnte der Umsatz deutlich gesteigert werden, und zwar sowohl absolut als auch im Vergleich zum Wachstum des gesamten Marktes für Tafelschokolade und Pralinen. Der Marktanteil von RITTER SPORT stieg auf insgesamt 7,8 Prozent. Auch im Pralinensegment war das Unternehmen erfolgreich, insbesondere dank der Marke Amicelli, deren Umsatz um 14,2 Prozent auf rund 4,3 Millionen Euro stieg. Die bewährten Schokowürfel verzeichneten ebenfalls ein starkes Umsatzwachstum von 33,3 Prozent.

Österreich ist nicht nur ein wichtiger Produktionsstandort für RITTER SPORT, sondern auch einer der wichtigsten Exportmärkte. Die Exportquote des Unternehmens stieg auf 60 Prozent im Jahr 2023. International sieht das Unternehmen beträchtliche Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere in den USA, wo eine eigene Vermarktungstochter gegründet wurde. Die Einführung von RITTER SPORT DUO, einer großformatigen Tafelschokolade mit zwei Sorten in einer Tafel, ist ein weiterer Schritt in Richtung Innovation und wird voraussichtlich vor allem jüngere Zielgruppen ansprechen.

Für die vier DUO-Tafeln wurden acht komplett neue Rezepturen entwickelt:

RITTER SPORT ist deutlich an der Spitze des veganen Schokoladenmarktes positioniert. Besonders in diesem stark wachsenden Segment hat die bekannte Marke mit ihren quadratischen Schokoladentafeln einen klaren Vorteil. Als RITTER SPORT im Jahr 2016 erstmals pflanzenbasierte Schokoladenvarianten auf den Markt brachte, war das Unternehmen ein Vorreiter in der Tafelschokoladenbranche. Diese strategische Entscheidung zahlt sich bis heute aus: Mit einem Marktanteil von 43,2 Prozent nach Volumen und 41 Prozent nach Umsatz in Österreich führt RITTER SPORT eindeutig im Segment der veganen Tafelschokoladen.

Im vergangenen Jahr verzeichnete RITTER SPORT einen bemerkenswerten Umsatzsprung von 95,3 Prozent in diesem Segment, was klar auf den Trend zu rein pflanzlichen Schokoladen hinweist. Studien prognostizieren, dass der globale Markt für vegane Schokolade bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von etwa 12,8 Prozent expandieren könnte. Österreich ist hierbei führend, mit der höchsten Veganerquote in Europa von derzeit fünf Prozent der Bevölkerung, was rund 450.000 Personen entspricht.

„Unsere pflanzenbasierten Sorten sprechen jedoch nicht nur Veganer an, wie der Erfolg unserer Bestseller wie RITTER SPORT Crunchy Mandel und Salted Caramel zeigt. Alle unsere veganen Sorten sind milchfrei, aber dennoch schokoladig im Geschmack. Wir sind überzeugt davon, dass unsere pflanzlichen Schokoladenquadrate auch Menschen mit Laktoseintoleranz oder solche, die nach Alternativen suchen, ansprechen werden. In Österreich beträgt der Anteil der Flexitarier derzeit 37 Prozent und der Vegetarier fünf Prozent“, erklärt der Geschäftsführer von RITTER SPORT Österreich.

Darüber hinaus hat RITTER SPORT eine nachhaltige Unternehmensphilosophie. Seit langem setzt das Unternehmen auf Programme zur nachhaltigen Kakaoherstellung und hat Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks eingeführt, darunter die Nutzung erneuerbarer Energien und den Einsatz von E-LKWs im Transportwesen. RITTER SPORT ist bestrebt, seine Emissionen bis 2030 um 42 Prozent zu reduzieren und unterstützt damit die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels.