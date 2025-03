Restaurants in Calvià laden zum Kulinarik-Festival

Die Gemeinde Calvià liegt an der Südwestküste Mallorcas und umfasst 19 Ortschaften, darunter die bekannten Touristengebiete Magaluf, Palmanova, Santa Ponça, Peguera, Portals Nous und Illetes. Die Gegend gilt als eines der beliebtesten Reiseziele Europas – nicht nur wegen seiner Strände, sondern auch wegen seiner exzellenten Gastronomie. Vom 28. März bis 13. April 2025 verwandelt sich die malerische Gemeinde Calvià im Südwesten der Insel in ein wahres Paradies für Genießer: Die La Mostra Calvià 2025 lädt dazu ein, die kulinarische Vielfalt Mallorcas zu entdecken.

Drei Wochenenden voller Genuss

An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden öffnen mehr als 40 Restaurants in Calvià ihre Türen und servieren eigens kreierte Degustationsmenüs. Besucher können aus drei Angeboten wählen:

Das Menú Mostra Calvià umfasst Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Getränk.

umfasst Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Getränk. Das Menú Mostra del Día ist eine leichtere Variante mit Vorspeise, Dessert und Getränk.

ist eine leichtere Variante mit Vorspeise, Dessert und Getränk. Das Menú Gastro Calvià bietet ein À-la-carte- oder Degustationsmenü mit den besten Spezialitäten des jeweiligen Hauses.

Preislich bewegt sich das Angebot zwischen 15 und 50 Euro, womit das Festival für jede Brieftasche erschwinglich bleibt. Auch für spezielle Ernährungsweisen ist gesorgt: Vegane, vegetarische und glutenfreie Optionen stehen ebenso zur Auswahl wie Kindermenüs.

Kulinarische Reise durch die Region

Die Veranstaltung findet in verschiedenen Stadtteilen von Calvià statt. Das Eröffnungswochenende (28.-30. März) startet in Peguera, Cala Fornells, Bendinat, Illetes und Portals Nous. Danach geht es vom 4. bis 6. April in Santa Ponsa, Costa de la Calma, El Toro und Calvià weiter. Den Abschluss bilden vom 11. bis 13. April die Restaurants in Palmanova, Magaluf, Son Ferrer und Son Caliu.

Tradition trifft Innovation

Bürgermeister Juan Antonio Amengual hebt die Bedeutung des Festivals hervor: “La Mostra Calvià ist mehr als nur ein Food-Festival. Es ist eine Hommage an die kulinarische Leidenschaft unserer Region – von traditionellen mallorquinischen Rezepten bis hin zu innovativen Kreationen unserer talentierten Köche.”

Das Festival bietet nicht nur einen Einblick in die Küche der Insel, sondern auch in deren Gastfreundschaft und Lebensfreude. Die Teilnehmer können lokale Spezialitäten probieren, Winzer und Produzenten treffen und die kulturelle Vielfalt Mallorcas auf eine ganz besondere Weise erleben.

Mediterrane Kulinarik

Calvià ist bekannt für seine malerischen Buchten, historischen Stätten und charmanten Orte. La Mostra Calvià verbindet das Beste der Region: exzellente Gastronomie, regionale Produkte und eine mediterrane Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt.

Für Feinschmecker, die Mallorca einmal von einer anderen Seite kennenlernen möchten, ist dieses Festival eine gute Gelegenheit, das Beste der Inselküche zu entdecken. Mehr Informationen zu La Mostra Calvià gibt es unter: visitcalvia.org

(PA/red)