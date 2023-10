Reiseplanung mittels künstlicher Intelligenz bei TUI

Ein erster “Digital Hub” wurde am 2.10.2023 im portugiesischen Porto eröffnet. 150 Technologieexperten sollen hier die TUI App unter stärkerer KI-Einbindung weiterentwickeln. Bisher wurde lokal mit dem IT – Dienstleister Cocus zusammengearbeitet, mit welchem ab 2017 ein Software-Entwicklungszentrum aufgebaut worden war. Nun wird die Einrichtung von TUI selbst übernommen und zum Digital Hub umfunktioniert. Die Belegschaft soll bis Jahresende um ein Viertel aufgestockt werden, zwei weitere Hubs sind für für respektive Polen und Indien geplant.

Im Zuge eines Testbetriebs mit dem Textroboter ChatGPT ließ IT-Chef Pieter Jordaan mit der Meldung aufhorchen, dass dies die Art und Weise, wie Menschen ihre Reisen zukünftig planen und buchen, grundlegend verändern werde.

In Großbritannien wurden Probenutzern per KI personalisierte Ausflugsziele vorgeschlagen und Fragen zu Urlaubszielen beantwortet. Sobald die Testphase abgeschlossen ist, soll Deutschland folgen. Ist man mit der Sicherheit und den Testergebnissen zufrieden, so ist die Markteinführung bis Ende des Jahres geplant.

APA/Red.