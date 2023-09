Reederei MSC will Italiens Privatbahn Italo erwerben

Die Reederei MSC mit Sitz in Genf ist am Erwerb der italienischen Privatbahngesellschaft Italo interessiert. Die Schweizer Gesellschaft führt Verhandlungen mit dem US-Fonds Global Infrastructure Partners (GIP), der einen 72,6-prozentigen Anteil an der Bahngesellschaft hält, berichtete die Tageszeitung La Stampa. Der 2006 gegründete Bahnkonzern wird auf 4 Mrd. Euro geschätzt.

Auch andere Aktionäre von Italo, darunter die Allianz, die eine 7,6-prozentige Beteiligung hält, prüfen das Angebot von MSC. Bisher gab es keine Kommentare von MSC zum angeblichen Interesse für Italo.

Italo könnte im Fall einer Übernahme mit der Bahngesellschaft von MSC, Medway Italia, integriert werden. Auf diese Weise könnte ein intermodales System aus Bahn und Schiff für Passagiere entstehen. Dank der Übernahme durch MSC könnte die Bahngesellschaft auch außerhalb Italiens wachsen, berichtete das Blatt.

Italo konkurriert mit den Italienischen Staatsbahnen (FS – Ferrovie dello Stato) auf den rentablen Hochgeschwindigkeitsstrecken des Landes. Die Flotte besteht aus 60 Zügen, die eine Geschwindigkeit von bis zu 360 Stundenkilometern erreichen.

apa