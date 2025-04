Purer Erfolg für PUR Genussmesse 2025

Am 7. und 8. April trafen sich rund 6.000 Fachgäste im Salzburger Messezentrum, um aktuelle Trends und Innovationen der Gastronomie und Hotellerie zu diskutieren und neue Impulse zu gewinnen. Mit 180 Ausstellern, 109 Winzern und 20 Eigenständen präsentierte die Messe ein umfassendes Spektrum an Produkten und Lösungen für Gastronomiebetriebe.

Breite Produktpalette

Besonders im Fokus der Messe standen die neuen Produkte der Transgourmet Convenience-Linie „Smart Cuisine“, die auf den Fachkräftemangel in der Gastronomie reagiert. Die Linie bietet fixfertige Produkte, die eine gleichbleibend hohe Qualität bei minimalem Personalaufwand gewährleisten sollen. „Wir beobachten, dass viele Betriebe nach effizienten Lösungen suchen, die ihnen helfen, trotz Personalmangels konstant hohe Qualität zu liefern. Smart Cuisine wurde entwickelt, um genau hier anzusetzen“, erklärte Thomas Panholzer, Geschäftsführer von Transgourmet Österreich. Die Linie deckt den gesamten Bereich von Vorspeisen über Hauptgerichte bis hin zu Beilagen ab und wird in Tirol hergestellt, bevor sie frisch und servierfertig ausgeliefert wird.

Nachhaltigkeit und Innovation im Fokus

Nachhaltigkeit war ein zentrales Thema der Messe. Transgourmet präsentierte nicht nur regionale und biozertifizierte Produkte, sondern auch pflanzenbasierte Alternativen aus seinen Eigenmarken Natura, Vonatur und „natürlich für uns“. Im Bereich der Spitzenküche sorgten renommierte Gastköche wie Hubert Wallner, Anton Pozeg und Zsolt Fodor für kulinarische Höhepunkte, die das Fachpublikum mit innovativen Kreationen begeisterten. Auch Cook-Masterclasses, in denen aktuelle kulinarische Entwicklungen praxisnah vermittelt wurden, konnten besucht werden. Besonders im Bereich pflanzenbasierte Küche gab es zahlreiche Einblicke, etwa von Spiceworld und Planted. Sosa, Valrhona und Veronelli widmeten sich innovativen Zutaten, die neue Geschmackserlebnisse ermöglichen. In den Getränkeworkshops standen Themen wie Winzersekt, STK-Lagenweine und die Kunst des perfekten Filterkaffees im Mittelpunkt. Transgourmet Trinkwerk präsentierte zudem eine große Auswahl an alkoholfreien und alkoholreduzierten Getränken, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Schlemmer Atlas Awards und „Sommelier-Battle“

Ach die Verleihung der „Schlemmer Atlas Awards Top 50 Köche Österreich 2025“ fand im Rahmen der Messe statt. Diese Auszeichnung ehrt Köche, die mit ihrer kulinarischen Expertise Maßstäbe setzen. Bei der „Sommelier-Battle“, einer Blindverkostung, traten Spitzen-Sommeliers wie Willi Schlögl und Johannes Schellhorn gegen 20 Herausforderer an – ein weiteres Event, das die Fachbesucher mit viel Unterhaltung und fachlichem Austausch begeisterte. „Die PUR ist nicht nur eine Messe, sondern ein Ort, an dem die wichtigsten Themen der Branche diskutiert werden. Wir sehen es als unsere Aufgabe, diesen Austausch zu ermöglichen und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen“, fasst Panholzer zusammen.

(PA/red)