Prominentes Karpfenessen in Kitzbühel

Das Karpfenessen ist eine langjährige Tradition. Auch in Kitzbühel wird diese seit mehr als drei Jahrzehnten von der Familie Beckenbauer im stilvollen Ambiente des Hotel Kitzhof gepflegt. Am 6. Januar 2025 fand das mittlerweile 34. Karpfenessen statt, zu dem rund 150 prominente Gäste geladen waren. Neben dem Kitzbüheler Karpfenessen wird der Fisch in ganz Österreich traditionell um die Weihnachtszeit serviert.

Ursprung des Brauchs

Die Gepflogenheit, zum Jahresauftakt Karpfen zu servieren, ist in Mitteleuropa verbreitet und hat ihren Ursprung in regionalen Traditionen. Der Karpfen war als Fastenspeise in der christlichen Klosterkultur bedeutsam und wurde später in der Volkskultur mit symbolischen Bräuchen verknüpft. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Karpfenschuppe, die gewaschen, in Silberpapier verpackt und im Geldbeutel aufbewahrt wird. Sie soll Glück und finanzielle Stabilität für das kommende Jahr bringen. Diese Praxis findet sich insbesondere in Regionen, wo Fischerei betrieben wird, doch auch abseits von Gewässern wird das traditionelle Karpfenessen geschätzt.

Genuss und Symbolik

Das Kitzbüheler Karpfenessen ist eine Kombination aus kulinarischem Erlebnis und geselligem Beisammensein. Franz Beckenbauer, der die Veranstaltung ins Leben rief, wollte mit diesem Event nicht nur Freunde und Wegbegleiter vereinen, sondern auch einen symbolischen Start ins neue Jahr setzen. Die Tradition wird heute von seiner Familie weitergeführt, begleitet von den herzlichen Gastgebern des Hotel Kitzhof, darunter Johannes Mitterer, der das Event als “Erinnerung an Franz‘ Vision und Menschlichkeit” bezeichnet.

Der Karpfen wird bei diesem Event in Form eines gebackenen Filets serviert, begleitet von Tiroler Spezialitäten. Das Menü wird vom Executive Chef Jürgen Bartl und seinem Team zubereitet und bietet den Gästen nicht nur eine kulinarische Reise, sondern auch eine Verneigung vor der regionalen Küche.

Karpfenessen in Kitzbühel

Das Karpfenessen im Hotel Kitzhof ist nicht nur ein kulinarisches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Unternehmer, Sportlegenden und Kulturschaffende, nehmen jedes Jahr teil und genießen die festliche Atmosphäre. Mit dabei waren 2025 unter anderem Margit und Clemens Tönnies, Stefan Blöcher und Uschi und Dieter Müller.

