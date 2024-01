Pioniergeist in den Alpen

Einzigartige Architektur, harmonisch eingepflegt in die Natur, allen voran die atemberaubende Bergwelt. Das zieht sich durch alle Locations im Portfolio der Schultz Gruppe – eine der erfolgreichsten Hotelgruppen Österreichs. Mit Hauptsitz in Kaltenbach im Zillertal agiert das Konglomerat aus zahlreichen Hotels und Gastronomiebetrieben in ganz Tirol mit besonderem Schwerpunkt im Hochzillertal.

Pionier der Seilbahnen

Nach der Eröffnung der ersten kleinen Pension 1966 beginnt die wahre Erfolgsgeschichte der Schultz Gruppe erst gut 12 Jahre später – und zwar im Seilbahngeschäft. Heute gilt das einst von Heinrich Schultz gegründete Unternehmen als größter privater Seilbahnbetreiber Österreichs und steht im Eigentum von Martha Schultz und ihrem Bruder Heinz Schultz. Erstere ist der breiten Öffentlichkeit aber wohl eher in ihrer Rolle als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bekannt.

Mittlerweile umfasst die Firmengruppe unter anderem fünf Skigebiete in Tirol: Die Bergbahnen Hochzillertal, das Skizentrum Sillian Hochpustertal, das Großglockner Resort Kals Matrei, die Spieljochbahn Fügen sowie das Skizentrum St. Jakob in Defereggen.

Hotel-Highlights

Aber auch im Hotellerie- und Gastronomie-Sektor hat man inzwischen deutlich ausgebaut. Besondere Schmankerl im Repertoire der Schultz Gruppe sind so etwa die Dolomiten Residenz ****s Sporthotel Sillian, das Sportresidenz Zillertal ****s Hotel sowie die Wedelhütte Restaurant + Hotel.

Ersteres kombiniert als erstes Familien-Wellnesshotel Osttirols Erholung und Genuss mit aktivem Familienurlaub. Neben unzähligen Spa-Angeboten kommen hier auch Radbegeisterte und Wanderer dank der Lage im Hochpustertal auf ihre Kosten.

Das Sportresidenz Zillertal ****s Hotel hingegen wartet mit einem neuen „Adults Only Light“-Konzept auf, bei dem künftig nur noch Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren aufgenommen werden. Diese residieren direkt am Meistschaftsplatz des Golfclub Zillertal-Uderns – dem ersten Golfplatz der Region, ebenfalls von der Schultz Gruppe errichtet. Der rund 65 Hektar große Golfplatz ist seit Juni 2014 im Betrieb und bietet neben 18 Bahnen eine großflächig angelegte Übungsanlage mit überdachten Abschlägen und Kurzspielareal, einer PGA Golfschule und einem Clubhaus.

Gastronomisch hervorzuheben ist zudem die Wedelhütte, die auf 2.350 Metern höchsten Genuss bietet. Und damit laut Falstaff Restaurant Guide zu den besten Restaurants in Tirol zählt.

Weitere Hotels und Restaurants:

Mountain Loft Restaurants + Seminar

Albergo Restaurant + Hotel

Mountain Loft Restaurants + Appartements

Marendalm Restaurant + Jugendheim

Kristallhütte Restaurant + Hotel

Kashütte

Mountain View

Firnhütte

Gästehaus Martha

Adlerlounge Restaurant + Appartements

Gradonna Mountain Resort Chalets + Hotel

Mooseralm St. Jakob i. D.

Standbeine in verschiedensten Branchen

Zusätzlich zu der breiten Palette an Hotels sowie kulinarischen und sportlichen Einrichtungen der Sonderklasse fasste die Schultz Gruppe vor bereits über 35 Jahren Fuß im Wohnbau. Spezialisiert ist das Unternehmen dabei vor allem auf geförderte Wohnungen mit hohem architektonischem Anspruch, etwa Reihen- und Doppelhäuser in nachhaltiger Bauweise.

Zur Schultz Gruppe gehören zudem ein Versicherungsbüro sowie ein Incoming Reisebüro.