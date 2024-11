Photo+Adventure in der Eventpyramide Vösendorf

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich viel im Reisemarkt verändert, doch einige Traditionen bleiben bestehen. So präsentieren viele Veranstalter im Erlebnis-, Studien- und Kulturreisebereich auch weiterhin ihre Kataloge im Herbst – und die Photo+Adventure bietet als erste Messeplattform die Möglichkeit, diese Neuheiten einem breiten Publikum vorzustellen.

Nische für Erlebnisreisen

Ein beständiges Highlight ist die „Traumkombi“ aus Reisen und Fotografieren. Diese beiden natürlichen Begleiter jeder Reisetätigkeit wurden bereits vor 20 Jahren zum „Reisefestival“ vereint. „Wie in jeder guten Ehe gab es Höhen und Tiefen, doch die Verbindung hält stark“, so das Photo+Adventure-Team. Zwar deckt die Messe nicht das gesamte touristische Angebot ab, jedoch erreicht die Photo+Adventure in ihrer Nische der Erlebnisreisenden eine außergewöhnlich hohe Relevanz.

Vorteile für Fachbesucher