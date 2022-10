Pfundkrise lässt Ryanair über Abzug von Fliegern nachdenken

Der britische Pfund ist auf einem Rekordtief. Dennoch hat die Regierung der neuen Premierministerin Liz Truss mit ihrem neuen Budget den Kurs noch weiter nach unten gedrückt, sodass ein Pfund inzwischen bei 1,13 Euro liegt. Doch das bleibt nicht ohne Folgen.

Die irische Fluglinie Ryanair hat nun angekündigt, daraus Konsequenzen zu ziehen. Man sei bereit, Flugzeuge aus Großbritannien in dynamischere Märkte zu verlagern, sollte aufgrund des Rekordtiefs und steigenden Inflation die Reisenachfrage im Land gedämpft werden, so der Geschäftsführer Eddie Wilson laut der Nachrichtenagentur Bloomberg.

„Wenn es Probleme mit der Nachfrage gibt, sind wir in der Lage, zu wachsen und Flugzeuge dort zu stationieren, wo die Kosten am niedrigsten sind und wo die Nachfrage den Ausbau der Kapazitäten rechtfertigt“, erklärt Wilson. Derzeit ist die Billigairline in 36 Ländern präsent.

PA/ Red.