Oö. Sommertourismus mit besseren Zahlen als vor Corona

Der oberösterreichische Tourismus zieht eine äußerst zufriedene Bilanz dieses Sommers. Es wurden sogar die Zahlen des Vorkrisen-Rekordjahrs 2019 übertroffen, so Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). Er zeigte sich überzeugt, dass man “diesen positiven Schwung auch in den Herbst 2023 mitnehmen” werde können. Für die bevorstehenden Herbstferien und die Wochenenden bis Weihnachten sei die Buchungslage gut, in manchen Kategorien seien nur noch wenige Kapazitäten verfügbar.

Von Mai bis August wurden 1,495.900 Ankünfte und 4,058.400 Nächtigungen verzeichnet, bilanzierte Achleitner am Mittwoch unter Hinweis auf Zahlen der Statistik Austria. Das sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent mehr Ankünfte und um 4,7 Prozent mehr Nächtigungen. Man liege sogar über dem Vorkrisenjahr 2019, das ein “All-time-high” im Sommertourismus gebracht habe – um 3 Prozent bei den Nächtigungen und um 1 Prozent bei den Ankünften. APA/Red.