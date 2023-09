Oö. Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm treten “SuperSkiCard” bei

Die oberösterreichischen Skigebiete Hinterstoder und Wurzeralm sind ab der kommenden Wintersaison Mitglieder der SuperSkiCard (SSC) Salzburg & Kitzbüheler Alpen. Diese umfasst 22 Skiregionen mit insgesamt 2.815 Pistenkilometern vor allem in Salzburg und Tirol, aber auch in Kärnten, der Steiermark und nun auch in Oberösterreich, die den ganzen Winter über genutzt werden können. Hinterstoder bringt 40 Kilometer ein, die Wurzeralm 22.

Die Kosten für die personalisierte, wiederaufladbare KeyCard belaufen sich laut Unterlagen zu einer Pressekonferenz am Freitag heuer auf 1.050 Euro bzw. auf 940 im Vorverkauf bis 6. Dezember. Für Unter-25-Jährige, Jugendliche und Kinder sowie kinderreiche Familien gibt es Ermäßigungen.

APA/Red.