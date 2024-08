ÖW: Drei Neue in den Auslandsbüros

Weiss-Reinthaler tritt ihr neues Amt am 1. Oktober an, Egger am 1. Jänner 2025. Beide folgen in ihren Funktionen auf Carmen Breuss, die nun als Head of Market Development die Weiterentwicklung der ÖW-Auslandsmärkte verantwortet.

Bitschnau wird mit 1. Jänner 2025 Market Representative in Polen. sie soll in der Rolle als Deputy Robert Gröblacher unterstützen. Der übt seit kurzem zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Market Polen auch die Funktion Chief Head of Markets und damit die Gesamtleitung der Märkte aus.

„Sie haben mit ihren Konzepten, ihrem Auftreten und ihrer Begeisterung für das Urlaubsland Österreich überzeugt“, kommentiert ÖW-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger die Postenbesetzungen.

Kathrin Weiss-Reinthaler (Bild rechts) ist seit Februar 2023 Market Representative bei der Österreich Werbung in Paris. Sie war bereits 2019 bis 2023 als Campaign & Marketing Managerin für die ÖW in London und zuvor 2015 bis 2019 Marketing Managerin in Dubai. Ihre Karriere startete sie in der Luxushotellerie mit Stationen im Emirates Palace Abu Dhabi und dem Grand Hotel Wien.

Eva Egger (Bild Mitte) wechselt von der Naturenergie Holding AG in Laufenburg, Schweiz, zurück zur ÖW. Sie war bereits 2018 bis 2023 bei der Österreich Werbung in Wien im Bereich Market & Product Development beschäftigt. Ihre Karriere begann sie als Marketing Managerin bei der ÖW Deutschland in Berlin und sammelte weitere Erfahrungen als Marketing Account Managerin bei Scoop & Spoon sowie bei BIPA Parfümerien.

Helen Bitschnau (Bild links) arbeitet seit 2022 bei der Österreich Werbung in New York im Bereich Travel Trade & Media. Zuvor war sie von 2018 bis 2022 als Sales & Marketing Director im Hotel Post in Lech am Arlberg beschäftigt.