ÖHV will Teuerungsprämie

Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) fordert eine Verlängerung der Teuerungsprämie von den Sozialpartnern. Inflation und Energiekosten führen immer noch zu Schwierigkeiten für alle Beschäftigten.

Er hält es für unvorstellbar, dass die Gewerkschaftskammer und Arbeiterkammer die Teuerungsprämie ablehne. Denn auch für sie würde es auf einen Monatslohn mehr hinauslaufen. “Geht es der Arbeiterkammer und der Gewerkschaft um Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze, können sie nur zustimmen“, erklärt Veit.

Ein Nein hingegen wäre – so steht es in der Presseaussendung der ÖHV – ein “parteipolitisches Manöver einer Frontalopposition, die in schwierige Zeiten falsche Prioritäten setzt“. Und das gehe „in so schwierigen Zeiten wie jetzt gar nicht!“, sagt der Vereinigungspräsident.

PA/Red.