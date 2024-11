ÖHV lädt nach Innsbruck zum Kongress

„Innsbruck vereint alpine Authentizität und urbanen Esprit. Das passt perfekt zur Branche, die Gastfreundschaft und Neuerung lebt“, so ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer zum Austragungsort. Unter den zu diskutierenden Zukunftstrends finden sich unter anderem die Themen Wie die nächsten Generationen reisen, was sie erwarten, wie KI da hineinspielt und wie diese Gäste zielgenau angesprochen werden.

Eine Entwicklung, die Gratzer weiter forcieren möchte: Immer mehr junge Kollegen nehmen an den Kongressen teil. Das soll sich auch im Programm niederschlagen. So setzt sich Toan Nguyen, Geschäftsführer Jung von Matt NERD, dem Agenturableger für Gaming und Fandom-Kultur, in seiner Keynote damit auseinander, warum das Denken in Zielgruppen überholt ist und man sich stattdessen besser auf “Stil-Gruppen” konzentrieren sollte. Zukunftsforscher David Borst zeigt, wie exponentieller Wandel die Welt verändert und wie man damit umgeht. Bestsellerautorin Anitra Eggler spricht über neue Gästekommunikation, Kultur-Anthropologin Bettina Ludwig widmet sich künstlicher und menschlicher Intelligenz.

Der ÖHV-Kongress ist auch heuer wieder interaktiv. „Das Feedback zu den Break-out-Sessions war überwältigend, darum sind sie wieder fixer Bestandteil“, begründet Gratzer das Vorhaben.