ÖHV-Jahreskongress in Graz

Der Jahreskongress der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) geht heuer erstmals seit Bestehen des Events in Graz über die Bühne. Mehr als 600 Teilnehmer sowie eine Reihe von Top-Referenten widmen sich von 14. bis 16. April im Congress Graz den schlagendsten Herausforderungen der Branche – darunter Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Eröffnet wird der Kongress Sonntagabend, durchgestartet wird dann ab Montag.

“Der Arbeitsmarkt ist ganz ein großes Thema – da wird es um die offenen Stellen in der Hotellerie gehen, auch was das wirtschaftlich heißt“, sagte ÖHV-Sprecher Martin Stanits im Vorfeld des Kongresses. Dazu wird es in den nächsten Tagen interaktive Workshops geben – unter anderem zu den Themen Mitarbeiterführung und Recruiting.

Ebenfalls im Fokus stehen werden der Klimawandel und wie es mit dem Wintertourismus weitergehen wird sowie “Green Finance”. “Das sind für die Branche extrem wichtige Fragen – auf der Destinationenebene und wie gehst du als Betrieb damit um, mit ‘alles green’, welche Anforderungen stellen die Banken, damit sie Kredite vergeben“, erklärte Stanits. “Das ist echt eine ‘Challenge’, wie weise ich das nach.”

Als Top-Referenten geladen sind unter anderem Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP), die Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna, Markt- und Meinungsforscher Peter Hajek, der Wirtschaftsphilosoph, Autor und Unternehmer Anders Indset, der ORF-Meteorologe Marcus Wadsak und der Geschäftsführer der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank, Matthias Matzer.

Österreichische Hotelvereinigung

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) ist eine Interessenvertretung der österreichischen Hotellerie. Sie wurde 1870 gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Die Hauptaufgabe der ÖHV besteht darin, die Interessen der Hoteliers in Österreich zu vertreten und sie in rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Belangen zu unterstützen. Die Organisation setzt sich für die Förderung und Entwicklung des Hotelgewerbes ein und bietet ihren Mitgliedern verschiedene Dienstleistungen wie Beratung, Schulungen und Informationen zu aktuellen Branchenthemen. Die ÖHV spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Tourismuspolitik in Österreich und arbeitet eng mit Regierungsstellen, Tourismusorganisationen und anderen Verbänden zusammen, um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Hotellerie zu stärken.