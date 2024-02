ÖHV: Gäste buchen direkt

„67,4 Prozent aller Hotelbuchungen erfolgen ohne Umwege direkt beim Hotel“, präsentiert Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), die Ergebnisse der neuesten ÖHV-Hotel-Vertriebsstudie. Wissenschaftlicher Projektpartner war der Schweizer Wirtschafts- und Tourismusforscher Roland Schegg von der HES-SO Valais-Wallis: „22,6 Prozent der Buchungen erfolgen per E-Mail. Das ist der beliebteste Kommunikationsweg und unterstreicht die Bedeutung persönlicher und direkter Beziehungen“, erklärt Schegg.

Die Echtzeitbuchungen über Hotel-Websites haben sich seit 2019 auf 16,5 Prozent verdoppelt, erzählt Gratzer. Der Grund läge in den großen Investitionen in die digitale Infrastruktur, die in den letzten Jahren getätigt wurden.

Wenig überraschend steigen die Online-Buchungen an. „4 von 10 Nächtigungen werden online gebucht, wieder ein Plus gegenüber dem Vorjahr“, so Schegg. Den größten Teil davon machen mit 20 Prozent Online-Buchungsportale aus. Das sei immerhin ein Minus von 4,6 Prozentpunkten gegenüber dem Jahr 2019. Der Markt wird aber immer noch von ihnen dominiert. Platzhirsch ist dabei die Booking Holding mit einem Marktanteil von 75,9 Prozent.

Allerdings sehen sich die Hotels von den Buchungsplattformen nun weniger unter Druck gesetzt. Verspürten dies im Jahre 2021 noch 52,6 Prozent der Hotels, sank der Anteil 2022 auf 44,7 Prozent und 2023 auf 39,4 Prozent. „Das ist noch immer viel zu viel, doch die Richtung stimmt“, resümiert Gratzer.