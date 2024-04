Obertauern sammelt 94.000 Euro für Pink Ribbon

Schon seit Jahren setzt die Tourismushochburg Obertauern bedeutende Zeichen im Kampf gegen Krebs. So auch dieses Jahr: Mit dem #SHESKIS Damenskitag und dem #PINKTABLE auf der Kringsalm konnten insgesamt stolze 94.000 Euro für die Brustkrebs-Initative Pink Ribbon gesammelt werden.

Das Wochenende begann mit einem festlichen Auftakt, als das Sporthotel Cinderella Diamond am Freitagabend zum gemeinsamen Pink Dinner einlud. Ein besonderes Highlight folgte dann am Samstagmorgen, dem 6. April: Die Teilnehmerinnen des #SHESKIS-Events hatten ab 7:30 Uhr die Gelegenheit, sich mit den neuesten Ski-Modellen von Sponsor Atomic auszustatten. Anschließend ging es für die Teilnehmerinnen in Begleitung fünf nationaler Ski-Stars auf die Piste: Marlies Raich, Michaela Kirchgasser, Jacoba Kriechmayr, Mirjam Puchner und Katharina Gallhuber führten die begeisterten Skifahrerinnen an.

Zu Mittag durften sich die Teilnehmerinnen über ein gemeinsames Pink-Ribbon-Mittagessen am Treff 2000 mit musikalischer Untermalung von Monika Ballwein freuen. Der finale Stopp schließlich war die Kringsalm, um gemeinsam mit den Teilnehmerinnen des #PINKTABLE, der am selben Tag zum selben Zweck veranstaltet wurde, den Tag ausklingen zu lassen.

Beim #SHESKIS Damenskitag wurden 34.000 Euro, und beim #PINKTABLE 60.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden. Somit konnte Obertauern insgesamt 94.000 Euro an Spenden zugunsten von Pink Ribbon generieren. Obertauerns Tourismusdirektorin Mona Maier und Manuela Krings, Geschäftsführerin der Kringsalm, zeigten sich begeistert: „Der heutige Tag hat gezeigt, dass Großartiges entstehen kann, wenn sich ein Ort zusammen engagiert. Obertauern hat sich auch in diesem Jahr wieder von seiner besten, pinken Seite gezeigt.“

PA/Red.