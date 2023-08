Norwegian Air verbucht Gewinneinbruch

Die Fluggesellschaft Norwegian Air hat infolge gestiegener Kosten weniger verdient. Im Zeitraum April bis Juni sank der operative Gewinn (Ebit) auf 627 Millionen Kronen (54,2 Millionen Euro) von 1,36 Milliarden im Vorjahr, während Analysten mit 726 Millionen gerechnet hatten, wie der norwegische Billigflieger mitteilte. Im Vorjahr trieben allerdings Sondereffekte in Höhe von 2,1 Milliarden Kronen das Ergebnis an.

Wegen gestiegener Kosten und Gehälter sowie Währungseffekten habe Norwegian das Ziel aufgegeben, alle Kosten außer Treibstoff in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 zu senken, erklärte Firmenchef Geir Karlsen im Reuters-Interview. Er betonte aber, 50 Prozent des Treibstoffs für den Rest des Jahres zu „sehr attraktiven Preisen“ gesichert zu haben.

apa