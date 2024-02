NÖ: Skigebiete trotzen Temperaturen

Niederösterreichs Skigebiete sind trotz der milden Temperaturen der vergangenen Tage weitgehend in Betrieb. Sieben Seilbahn- und fünf Schleppliftbetriebe stünden aktuell zur Verfügung, berichtete Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus Alpin. An den fünf Standorten der landeseigenen Gesellschaft seien in der ersten Woche der Semesterferien mit 32.000 Besuchen etwa 20 Prozent weniger als im langjährigen Durchschnitt gezählt worden.

Es gebe Einschränkungen, sagte Redl, dennoch seien etwa 88 der 100 niederösterreichischen Pistenkilometer offen. Von 45 Aufstiegshilfen seien lediglich drei derzeit nicht in Betrieb. Zusätzlich stehe die Rax-Seilbahn etwa für das Schneeschuhwandern zur Verfügung.

„Dank der technischen Beschneiung können wir unser Angebot halten, der sogenannte Maschinenschnee ist dichter und hält auch warmen Temperaturen und gelegentlichem Regen stand“, erläuterte Redl. Wetterkapriolen wie starker Wind hätten sich bei den Besucherzahlen in den Semesterferien von Niederösterreich und Wien dennoch bemerkbar gemacht.

„Wenn es kälter wird, werden wir punktuell nachbeschneien“, kündigte Redl an. Am Hochkar soll der Betrieb bis 1. April, an den anderen Standorten bis 17. März laufen.

apa