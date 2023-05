Niederösterreich: Zufriedene Winterbilanz

535.800 Nächtigungen davon entfallen auf den April. Das bedeutet ein Plus von 14,2 Prozent Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 359.300 Nächtigungen (+6,9 Prozent) stammen von Gästen aus Österreich, 176.500 Nächtigungen (+32,7 Prozent) von ausländischen Gästen.

In der gesamten Wintersaison von November 2022 bis April 2023 konnte man ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres erzielen. Insgesamt 1.863.300 Nächtigungen (+23 Prozent) stammen von österreichischen Gästen und 847.300 waren Gäste aus dem Ausland, was ein Plus von 55,4 Prozent bedeutet.

Verglichen mit der Saison November 2018 bis April 2019 liegen die Nächtigungen noch 7,8 Prozent zurück.

„Der warme Frühling hat heuer lange auf sich warten lassen. Trotz des vielen Regens und der kälteren Temperaturen konnten unsere Gastgeberinnen und Gastgeber bei den Nächtigungen weiter zulegen. Ich bin optimistisch, dass wir uns heuer an unser Nächtigungsrekordjahr 2019 annähern werden. Für den Sommer haben wir viele spannende Angebote vorbereitet. Mit unseren neuen Entdeckertouren in den Bereichen Radfahren, Wandern, Kulinarik und Kultur können unsere Gäste in Niederösterreich für sich das optimale Programm zusammenstellen und damit möchten wir viele von einem Haupt- oder Kurzurlaub in Niederösterreich überzeugen“ blickt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, optimistisch in die nahe Zukunft.