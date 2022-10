Niederösterreich startet Nächtigungsoffensive

Um den Tourismus zu fördern, startet Niederösterreich eine Nächtigungsoffensive. Demnach soll das Land in den kommenden fünf Jahren vom Ausflugsziel zum Urlaubsland weiterentwickelt werden. Damit einher gehen nach Angaben von Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) vom Montag 4.000 zusätzliche Gästebetten. Zudem sollen neue Angebote geschaffen und bestehende aufgewertet werden.

So sollen etwa Leitprodukte wie Radfahren, Kulinarik und Bergerlebnis im Rahmen der Offensive stärker forciert und beworben werden. Weiters sollen Investoren für Niederösterreich gewonnen werden, die zusätzliche Qualitätsbetten errichten wollen, wie Danninger erklärte. Zudem setze das Land auf Finanzierungsunterstützungen wie eine neue Gastgeber-Förderung, die am 2. November startet. Investitionen von mehr als 100.000 Euro in Beherbergungsbetriebe wie Renovierungen, Spa-Bereiche oder energiesparende Maßnahmen sollen mit einem Zuschuss von bis zu 50.000 Euro bzw. maximal zehn Prozent der Investitionssumme angeregt werden.

APA/ Red.