Luxusresort auf Rhodos eröffnet Sommer 2025

Am 28. Juli 2025 eröffnet auf der griechischen Insel Rhodos das „Amoh, a Luxury Collection Resort“. Eingebettet in eine abgelegene Halbinsel und Teil des internationalen Portfolios von „The Luxury Collection“, richtet sich das neue Fünf-Sterne-Hotel an Reisende, die modernen Boutique-Luxus mit dem historischen Flair der Insel verbinden möchten.

Mythologischer Bezug

Das Resort wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs errichtet. Entsprechend zollt das architektonische Konzept dem traditionellen Steinhandwerk der Region Tribut. Neben einem bewussten Designansatz möchte das Haus seinen Gästen authentische Einblicke in die Kultur und Geschichte von Rhodos bieten. Die 197 Zimmer und Suiten des Resorts kombinieren modernes Interieur mit Elementen, die von der griechischen Mythologie und der mediterranen Umgebung inspiriert sind. Materialien wie regionaler Kalkstein, fließende Stoffe und erdige Farben sollen dabei ein harmonisches Ambiente schaffen. Alle Unterkünfte verfügen über Außenbereiche – von klassischen Balkonen bis hin zu Terrassen mit privaten Whirlpools oder Infinity-Pools.

Kulinarik zwischen Tradition und Innovation

Das gastronomische Angebot des Resorts umfasst vier Restaurants, zwei Bars und eine eigene Patisserie. Mediterrane Küche, griechische Meeresfrüchte, italienische Spezialitäten sowie traditionelle Backkunst stehen im Mittelpunkt. Das Hauptrestaurant „Lithos“ erinnert mit seinem Design an die Kunst des Steinmetzens. Die weiteren Lokale „Glaze“ (bietet Fleischgerichte), „Cava Di Pietra“ (bietet authentische italienische Küche) und „Kymata“ (bietet Meeresfrüchte-Gerichte) setzen kulinarische Schwerpunkte zwischen antiker Inspiration und moderner Umsetzung. Ergänzt wird das Angebot durch tägliche Backworkshops und eine wöchentliche Veranstaltung zur traditionellen Imkerei der Insel.

Entspannen und erkunden

Das rund 700 Quadratmeter große Spa „Elispa“ kombiniert antike Heiltraditionen mit zeitgenössischen Anwendungen. Neben einem umfangreichen Behandlungsangebot, privaten Stränden und Pools bietet das Spa einen Fitnessbereich mit Yoga-, Pilates- und Personal-Training-Angeboten. Eine Paar-Suite mit Whirlpool, Sauna und Dampfbad steht für exklusive Wellness-Momente zur Verfügung. Trotz der abgeschiedenen Lage ist das Resort nur etwa zehn Autominuten von den zentralen Sehenswürdigkeiten entfernt. Gäste haben etwa die Möglichkeit, das Küstenstädtchen Famagusta mit dem Fahrrad zu erkunden – ein Ort, der einst von Prominenten wie Elizabeth Taylor und Brigitte Bardot besucht wurde.

(PA/red)