Neuer Terminal am Flughafen Frankfurt soll pünktlich 2026 öffnen

Nach Verzögerungen durch die Corona-Pandemie soll das dritte Terminal am Frankfurter Flughafen wie geplant im Frühjahr 2026 an den Start gehen. “Zum Sommerflugplan 2026 werden wir das hinbekommen”, bekräftigte der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, am Mittwoch in Frankfurt. Ursprünglich sollte der Betrieb mit zunächst einem der drei Flugsteige 2022 beginnen. Der Einbruch des Luftverkehrs in der Corona-Pandemie machte den Plan zunichte.

T3 hat anfangs eine Kapazität von 19 Millionen Passagieren im Jahr, die auf 25 bis 30 Millionen steigen kann. Das größte privatfinanzierte Infrastrukturprojekt Europas liege auch mit den Kosten im geplanten Rahmen von vier Milliarden Euro, erklärte Fraport. In knapp drei Jahren sollen alle Airlines, die das Terminal 2 nutzen, in den neuen Glaspalast umziehen. T2 soll dann bis 2029/30 für eine Generalsanierung außer Betrieb gehen. “Und dann haben wir das größte Ausbauprogramm in Frankfurt auch mal durch – und das ist gut so”, sagte Schulte.

APA/Red.