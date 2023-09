Nach schwierigem Sommer hofft Kärntens Tourismus auf guten Herbst

Kärntens Touristiker hoffen angesichts eines “herausfordernden Sommers” auf eine Saisonverlängerung in den Herbst. Im August hatten Unwetter und Starkregen massive Überschwemmungen gebracht, der Tourismus klagte über entsprechende Ausfälle. Als Reaktion wurden Werbemittel der Herbstkampange vorgezogen, es gab auch ein Sonderbudget von der Landesregierung. Durch den Klimawandel werde der Herbst weiter an Bedeutung gewinnen, glaubt man bei der Kärnten Werbung.

“Bedingt durch die klimatischen Veränderungen wird der Herbst weiter an Relevanz gewinnen und hat großes Potenzial für eine durchgängige Saison bis zum Ende der österreichischen Herbstferien”, sagte der Geschäftsführer der Tourismusmarketing-Organisation Kärnten Werbung, Klaus Ehrenbrandtner, anlässlich des Starts der Herbstkampagne am Dienstag vor Journalisten. “Gerade die Wetterkapriolen im heurigen Sommer haben uns einmal mehr bestätigt, wie essenziell Investitionen in wetterunabhängige Infrastruktur und in ganzjährige Angebote sind”, meinte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) und plädierte dafür, weitere Badehäuser an Kärntner Seen zu errichten. Im Herbst soll es dazu einen Infrastrukturgipfel geben.

Die Herbstkampagne auf den Zielmärkten Österreich, Deutschland, Niederlande und Italien bespielt die unterschiedlichsten Kanäle von TV, Radio und Print über Kinospots, Podcasts und Social Media bis Ende Oktober. Bis Ende November läuft eine spezielle Wellness-Kampagne. Inhaltlich punkten will man mit Wandern, Kulinarik, Kultur und Erholung. Das Budget für die Herbstkampagne samt entsprechender Angebote beläuft sich auf 1,5 Mio. Euro.

APA/Red.