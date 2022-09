Milliardär will „Klein Versailles“ bei Paris in Luxushotel umwandeln

Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky hat ein Schloss in der Nähe von Paris erworben, um es in ein Luxushotel umzuwandeln. „Das bedeutet Arbeit für Handwerker in der Region und später hoffentlich Arbeitsplätze in der Hotellerie“, sagte der Bürgermeister von Val-Saint-Germain, Serge Deloges, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Kretinskys Mitarbeiter in Frankreich verzichteten zunächst auf einen Kommentar.

Der 47-Jährige, der im Energiesektor aktiv ist und unter anderem Anteile an der Zeitung „Le Monde“ hält, soll nach Angaben der Agentur Bloomberg 43 Millionen Euro für das Schloss bezahlt haben. Die Kommune habe angesichts des Preises von ihrem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch gemacht, bemerkte der Bürgermeister des 1.500-Einwohner-Dorfs augenzwinkernd.

Das im 18. Jahrhundert erbaute Château du Marais liegt etwa 40 Kilometer südlich von Paris und gilt als eines der schönsten seiner Epoche. Die Zeitschrift „Forbes“ schätzt Kretinskys Vermögen auf etwa fünf Milliarden Euro.

APA/Red.