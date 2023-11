Metaller-KV: Warnstreiks von Montag bis Mittwoch

Von Montagfrüh bis Mittwoch kommt es in den meisten Betrieben der Metalltechnischen Industrie stundenweise zu Warnstreiks. Am Donnerstag steht ein anschließendes Treffen der Sozialpartner und den Arbeitgebern an. Ein fünfter Versuch einer Einigung für den Kollektivvertrag 2024.

In der vergangenen Runde kamen die Arbeitgeber den Gewerkschaften zwar entgegen, waren damit aber von den eigentlichen Forderungen weit entfernt.

Ziel der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) sind 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Sollte es auch nach dieser Besprechung zu keiner Einigung kommen, könnten reguläre Streiks folgen.

Am 6. November beginnt der Streik auf der Triester Straße auf Höhe Wienerbergstraße mit einer Straßensperre ab 06:30 Uhr bis voraussichtlich 10:30 Uhr. Den Auftakt machen die Aufzugsmonteure von Wien.

APA/Red.