Metaller-KV: mögliche Streikausweitung

Die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) drohen mit einer massiven Ausweitung des Streiks ab nächster Woche, sollte auch in der fünften Verhandlungsrunde keine Einigung stattfinden.

Vom 6. bis 8. November fanden in mehr als 400 Betrieben bzw. Werksstandorten Betriebsversammlungen und dreistündige Warnstreiks statt.

Die fünfte Verhandlungsrunde startet am 9. November um 11 Uhr in der Wirtschaftskammer Österreich. Die Gewerkschaften fordern weitern 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt in der Metallindustrie.

PA/Red.