Markta eröffnet neuen Markt in Wien

Die Eröffnung des zweiten Markta-Standorts in Wien markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des 2017 gegründeten Unternehmens. Auf einer Verkaufsfläche von 400 m² bietet der neue Markt in der Zollergasse im 7. Bezirk nicht nur regionale und nachhaltige Produkte, sondern auch einen Raum für Begegnung und Bildung. Markta setzt damit ein starkes Signal für eine zukunftsorientierte Nahversorgung und stärkt den direkten Kontakt zwischen Produzenten und Konsumenten.

Bewusster konsumieren

Der neue Markt, der über zwei Ebenen verteilt ist, vereint modernes Store-Design mit dem Flair eines traditionellen Marktplatzes. Rund 1.500 Produkte von mehr als 250 regionalen Lieferant:innen stehen den Kunden zur Auswahl. Neben dem Einkaufserlebnis wird auch die Grätzel-Gemeinschaft aktiv eingebunden: Workshops, Verkostungen und Events rund um nachhaltigen Konsum machen Markta zu einem Treffpunkt für die Nachbarschaft.

„Unser Ziel ist es, hochwertige, regionale Lebensmittel für alle zugänglich zu machen und das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu fördern“, betont Theresa Imre, Gründerin und Geschäftsführerin von Markta. Die Kombination aus Einkauf und sozialer Interaktion unterstreicht das Potenzial des neuen Standorts.

Nachhaltiges Design

Besonderen Wert legt Markta auf ein nachhaltiges Ladenkonzept. Die Regale und Präsentationsmöbel bestehen aus heimischen Materialien wie Rotbuche und Adneter Tropf, einem Korallenkalkstein aus Salzburg. Zudem wird die Abwärme der Kühlgeräte zur Beheizung genutzt, und eine Wärmepumpe sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Umsetzung des Store-Designs übernahm erneut das Unternehmen Umdasch The Store Makers, das bereits beim ersten Standort in Alsergrund 2023 involviert war.

Genderneutrales Marketing

Für Gastronom:innen und Marketingexpert:innen bietet Markta ein Modell, wie sich lokale Produkte und Nachhaltigkeit erfolgreich vermarkten lassen. Der direkte Draht zu Produzent:innen, kombiniert mit einer ansprechenden Ladenpräsentation und aktiver Kund:innenbindung durch Events, zeigt, wie der stationäre Handel in Zeiten digitaler Konkurrenz zukunftssicher gestaltet werden kann.

Weitere Informationen

Der Markt in der Zollergasse ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr sowie samstags bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf der Website von Markta unter www.markta.at.