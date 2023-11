Lufthansa will ITA ganz übernehmen

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz haben von der EU-Kommission eine schnelle Zustimmung zum Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Airlines ITA Airways gefordert. Die Regierung in Rom werde den Antrag kommende Woche in Brüssel einreichen, sagte Meloni nach einem Treffen mit Scholz.

„Wir werden das noch einmal unterstreichen, dass sie zügig schauen soll, dieses Dossier abzuschließen“, betonte Meloni. Scholz verwies darauf, dass beide Unternehmen an dem deutsch-italienischen Wirtschaftsforum in Berlin teilgenommen haben. „Wir wünschen uns natürlich eine faire, ordentliche und zügige Behandlung in Brüssel“, fügte der Kanzler hinzu.

Die AUA-Mutter Lufthansa selbst rechnet mit einer Zustimmung seitens der EU-Kommission erst Anfang nächsten Jahres. Die Lufthansa will mit 41 Prozent bei der staatlichen, lange Zeit defizitären früheren Alitalia einsteigen und sie später möglichst ganz übernehmen.

apa