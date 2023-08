Linz Tourismus startet nächste Kampagne

Und wieder soll ein Schuss Humor die Sehnsucht nach der alten Stahlstadt Linz entzünden. Im Mittelpunkt des Kampagnenfilms findet sich Otto wieder. Otto Normalverbraucher. Nicht gerade mit Vermögen gesegnet. Doch in Linz, so das Versprechen, werde er Reichtum finden. Reichtum an Erfahrung.

Und so lässt auch dieser Film kaum ein Klischee aus. Von der herzhaften Linzer Küche bis hin zur „gestählten“ Erfahrung. Und am Ende kommt auch noch ein bisschen Titanic ins Spiel. Nur dass es statt König der Welt Prinz von Linz heißt. Und Otto auch nicht auf einem Luxusdampfer schwebt, sondern eher auf einem Schifferl.

„Wir setzen den eingeschlagenen Weg im Marketing des Linz Tourismus fort. Dabei möchten wir mit außergewöhnlichen Maßnahmen punkten und nicht mit more of the same. Mit unserer neuen Kampagne Der Prinz von Linz setzen wir auf verschiedene aktuelle Themen auf: die allgemeine Teuerung, die Klimaprobleme oder den Trend, sich kurze Auszeiten vom Alltag zu nehmen“, erläutert die Geschäftsführerin des Linz Tourismus Marie-Louise Schnurpfeil den jüngsten Auftritt.

Für die kreative Umsetzung zeichnet wieder Forafilm verantwortlich. „Für diese Kampagne wollten wir erneut etwas Neues schaffen und unsere kreativen Grenzen erweitern. Das kreative Narrativ eat the rich zieht sich als roter Faden durch den Film, während wir gleichzeitig die Vielfalt und den Charme von Linz hervorheben. Es geht darum, dass außergewöhnliche Erfahrungen in Linz nicht nur unvergesslich, sondern auch reich an Bedeutung sind“, so Sinisa Vidovic, der gemeinsam mit Dinko Draganovic für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, zur Idee.

Die Online-Kampagne wird mit einem eigenen Magazins mit einer Auflage von 250.000 Stück umrahmt. Dieses wird in Österreich und Deutschland über die Beilage in verschiedenen Medien verteilt. Als weitere Werbemittel sind Plakate, Postkarten, Tattoos und eine Otto-Maske im Einsatz. Dreh- und Angelpunkt der Kampagne ist die Website www.prinzvonlinz.at.