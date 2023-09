Linsberg Asia unter neuer Geschäftsführung

Für die Geschicke des 4-Stern-Superior Hotels mit angeschlossener öffentlicher Therme wurden zwei weitere Geschäftsführer bestellt: Robert Mahrhauser, der für Technik und Therme verantwortlich zeichnet, sowie Stefan Nowatschka, der sich um Hotel und Gastronomie kümmert.

Die neue Geschäftsführung soll Linsberg Asia als Leitbetrieb der Region weiterentwickeln und die Marke stärken.

Die Ziele sind klar formuliert, auch zukünftig an innovativen Konzepten festzuhalten und mit erstklassigem Service zu begeistern. „Unser Engagement besteht darin, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste im Hotel und in der Therme zu erkennen, sodass sie nach einem Aufenthalt gestärkt und inspiriert in ihren Alltag zurückkehren“, formuliert es die Geschäftsführung.